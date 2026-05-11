Володин сообщил о новых проектах по благоустройству в Саратове и 15 районах области

От

По инициативе Вячеслава Володина в 15 районах области и Саратове продолжается масштабное благоустройство.

Программа охватывает 49 опорных населённых пунктов. Уже отремонтированы прилегающие территории школ и детских садов. Продолжается восстановление школьных стадионов, создание современных спортплощадок, обновление игровых зон в детсадах и замена ограждений учебных заведений.

Где ведутся работы:

Александрово-Гайский, Балаковский, Ивантеевский, Перелюбский, Турковский, Романовский, Озинский, Хвалынский, Вольский, Балтайский, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Петровский, Татищевский районы, посёлок Светлый, а также семь районов Саратова.

Такие населённые пункты есть во многих районах региона.

Ольга Сергеева