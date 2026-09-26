ККС утвердила кандидатуры семи саратовских судей и приняла одну отставку в сентябре

Квалификационная коллегия судей Саратовской области утвердила новые назначения.

Прошло очередное заседание квалификационной коллегии судей Саратовской области. О его результатах сообщает пресс-служба областного суда.

На повестке дня были семь заявлений о рекомендации на должности.

На должность судьи Октябрьского райсуда Саратова одобрили мирового судью участка № 1 города Балаково Вадима Забалуева.

Также рассмотрены и одобрены назначения на должности шести мировых судей:

на участок № 1 Волжского района Саратова будет переназначена Людмила Молодых;

на участок № 6 Заводского района Саратова одобрена помощник судьи Заводского райсуда Валерия Донская;

на участок № 7 города Балаково одобрена помощник судьи Фрунзенского райсуда Саратова Елена Кожевникова;

на участок № 3 города Балашов будет переназначена Оксана Мочалова;

на участок № 1 Ершовского района одобрили мировую судью участка № 1 Александрово-Гайского района Ольгу Сидоркину;

на участок № 2 Петровского района будет переназначен Владимир Фомин.

Кроме того, было рассмотрено и удовлетворено заявление мирового судьи участка № 4 Марксовского района Ларисы Хмара о прекращении её полномочий с 30 сентября.

Дополнительно рассмотрены вопросы о квалификационной аттестации 17 судей.

Ольга Сергеева