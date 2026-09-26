Минтруд сообщил, кому из саратовцев полагаются субсидии от государства на оплату услуг ЖКХ

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области дало разъяснения по поводу обращений местных жителей, касающихся компенсаций за жилищно-коммунальные услуги.

В ведомстве отметили, что граждане с невысоким доходом вправе претендовать на получение субсидии для оплаты коммуналки. При этом такая помощь не требует наличия особых льгот или специального статуса.

Суть меры поддержки сводится к тому, что часть средств, израсходованных на оплату ЖКУ, возвращается тем жителям региона, у которых доля расходов на коммунальные платежи составляет более 22% от общего дохода семьи. Это положение закреплено в официальном ответе министерства.

Ольга Сергеева