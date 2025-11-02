Ко Дню народного единства саратовские общественники получили награды

В правительстве Саратовской области 1 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства.

Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона, региональной властью была отмечена деятельность общественников и общественных организаций региона.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена деятельность члена Балашовской городской организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Елены Лукьяновой и заместителя председателя правления Заводского первичного отделения Саратовского городского отделения Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимира Шибина.

Медалью губернатора области «За содействие специальной военной операции» награждена председатель Балашовской местной организации Саратовской областной общественной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» Светлана Чалова.

Чести быть представленными на Доске почета Саратовской области удостоены:

АНО «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области»;

АНО Центр содействия и социальной адаптации инвалидов «РАЗВИТИЕ»;

региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Саратовской области;

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»;

Советская районная организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Свидетельства о занесении на областную Доску почета вручены руководителям этих общественных организаций.

Подготовила Ольга Сергеева