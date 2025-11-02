В Саратове рано утром иномарка сбила насмерть мужчину

В Ленинском районе Саратова ранним утром 2 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Согласно информации городского управления ГАИ, инцидент случился в 4:40 на улице Нефтегорской, 2.

Водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», 30-летний мужчина, совершил наезд на пешехода 1974 года рождения. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Ольга Сергеева