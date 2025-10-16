Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось по итогам 9 месяцев 2025 года

В январе-сентябре 2025 года на Приволжской железной дороге произошло 12 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Это на 1 случай меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Виновниками ДТП были водители автотранспортных средств, нарушившие правила дорожного движения при пересечении переездов.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на ПривЖД ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами. Представители Приволжской железной дороги проводят беседы с работниками автотранспортных предприятий, напоминают о важности соблюдения ПДД посредством средств массовой информации. Кроме того, организуются встречи с курсантами автошкол, а также с учащимися школ и техникумов.

При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД железнодорожники организуют рейды и профилактические акции на переездах. В рамках данных мероприятий в январе-сентябре 2025 года было распространено более 60 тыс. памяток, более 47 тыс. водителей приняли участие в профилактических беседах.

Напомним, что согласно статье 12.1 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от

трёх до шести месяцев.