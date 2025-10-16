Саратовцам напомнили о требованиях к содержанию собак

Требования к владельцам домашних животных закреплены законодательно.
Основные — Федеральным законом от 27.12.2008 № 498-ФЗ, дополнительные — региональными нормами. За нарушения может быть предусмотрена административная ответственность, — напомнили Госуслуги.
Более чем в 20 регионах введена регистрация собак. Например, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Оренбургской, Рязанской, Нижегородской областях. Для этого владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную клинику с паспортом. Информацию о питомце вносят в специальную базу данных. Это облегчает профилактику болезней и розыск потерявшихся животных.
Владельцам собак нужно учитывать и соблюдать правила содержания животных и обращения с ними — с учетом породы, места и ситуации.
На улице
— Не оставлять без присмотра.
— Убирать экскременты.
— Держать на поводке.
— И в наморднике — если порода относится к общественно опасной. Даже на специальных площадках для выгула. Опасные породы перечислены в Постановлении Правительства РФ от 29.07.2019 № 974. Это, например, некоторые виды бульдогов и их метисы.
Ответственность по ст. 8.52 КоАП РФ — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 ₽. Если причинен ущерб имуществу или человеку — штраф от 10 000 до 30 000 ₽. При тяжком вреде здоровью человека — уголовная ответственность по ст. 118 УК РФ.
У ветеринара
До 3 месяцев — рекомендуется сделать щенку первые профилактические прививки. При первом визите оформляется ветеринарный паспорт для отметок о вакцинации.
Ежегодно — нужно прививать от болезней, которые передаются человеку. Это бешенство и лептоспироз. За отсутствие прививки штраф по ст. 10.6 КоАП РФ — от 1 000 до 1 500 ₽.
Если питомец умер, необходимо обратиться в любую ветеринарную клинику для кремации. Нельзя закапывать в землю, за это штраф по ст. 10.8 КоАП РФ — от 4 000 ₽ до 5 000 ₽.
На транспорте
Правила перевозки зависят от вида транспорта и размера собаки.
В трамваях, автобусах, троллейбусах:
— декоративные — на руках или в переноске
— остальные — на коротком поводке и в наморднике
В поездах:
— мелкие — в переноске размером не больше 180 см в сумме трех измерений
— со средней и крупной собакой — нужно выкупать купе
В самолетах:
Нужен ветпаспорт с прививками и отметкой ветеринара о состоянии здоровья животного. У разных авиакомпаний требования по габаритам переноски, весу собаки и местам размещения во время полета могут отличаться — необходимо уточнять их перед покупкой билета.
Подготовила Ольга Сергеева