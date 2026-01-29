Колледжи и техникумы региона ждет ремонт

В колледжах и техникумах Саратовской области будут капитально ремонтировать учебные корпуса и общежития.
Развитие учреждений среднего профессионального образования стало ещё одной темой во время заседания правительства. Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что в этом вопросе большую роль играет укрепление материально-технической базы колледжей и техникумов.
«Сейчас речь идет о том, чтобы не просто сохранять учреждения СПО, а расширять их возможности. Регион активно стал участвовать в федеральных программах, позволяющих проводить капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий. В этом году мероприятия будут реализованы сразу в 5 учреждениях в Саратове, Балашове, Вольске и Балакове», — сказал Роман Бусаргин.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, работы будут проведены:
- в корпусе № 2 общежития Поволжского колледжа технологий и менеджмента в Балакове;
- в здании общежития Балашовского техникума механизации сельского хозяйства;
- в жилом здании общежития технологического колледжа в Вольске;
- в учебных корпусах Саратовского колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса;
- в общежитии педагогического колледжа им. Ф.И. Парфенова в Вольске.
Губернатор подчеркнул, что работы должны быть организованы таким образом, чтобы минимизировать возможные неудобства для студентов и преподавателей. Также он напомнил руководителям профильных блоков на уровне области и муниципалитетов о продолжении в этому году региональной программы развития, в рамках которой будут ремонтироваться дома культуры, детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и другие объекты.
«Планирование должно быть максимально продуманным, а все решения реализовываться в установленные сроки, в том числе конкурсные процедуры», — подчеркнул губернатор.
Подготовила Ольга Сергеева