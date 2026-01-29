Спасатели отметили улучшение качества помощи благодаря новому катеру

На заседании в Октябрьском районном суде Саратова водолазы сообщили о значительном улучшении качества оказываемой помощи жителям области после приобретения специализированного катера T-Rex 40 для нужд региональной спасательной службы.

«Судно использовалось для проведения поисково-спасательных работ. На базе стояло три маломерных судна разного размера под каждую задачу. Это [T-Rex 40] самое большое судно у нас, самое современное, быстрее можно добраться до места, оно более вместительное. Купили — и хорошо, оно очень полезное. Чем больше оборудования покупается для службы спасения, тем легче задачи выполнять, всё это в плюс службе», — пояснил экс-водолаз облспаса Владимир Григорьев.

Отвечая на вопрос о возможном использовании маломерного судна в личных целях, свидетель заявил, что никогда не слышал о таком.

«Мы работаем с утра до вечера, такие факты мне неизвестны», — сказал Григорьев.

Бывший начальник водолазной службы Константин Ситников сообщил, что судно часто использовалось в непогоду, когда на водоемах была «большая волна».

«Большое судно выигрывает по скорости. Когда большая волна, оно проходит свободно, на маленьком может захлестнуть. Допустим, до Золотого 20 часов идти, на этом за 3 часа дойдешь», — отметил бывший сотрудник облспаса.

О фактах использования судна в личных целях он также никогда не слышал.

Сообщается, что суд продолжает рассматривать уголовное дело против прежнего руководителя региональной спасательной службы Павла Корикова и ранее возглавлявшего водолазную службу Дмитрия Илларионова под руководством судьи Ксении Кузнецовой. В ходе процесса устанавливается факт возможного превышения служебных полномочий (часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ) при приобретении судна T-Rex 40, предназначенного для аварийно-спасательных операций.

До этого в средствах массовой информации появлялась информация о нарушениях процедуры закупки и неоправданно высокой стоимости судна, что послужило основанием для начала расследования.

Однако региональное управление Федеральной антимонопольной службы провело проверку и не выявило нарушений при покупке катера T-Rex 40. Было установлено, что судно было приобретено исключительно для потребностей спасательной службы, что подтверждено официальными документами.