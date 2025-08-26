Команда из Саратова провела товарищеский матч в Северной Осетии

Команда Саратовской Соборной мечети, в составе которой играют ее прихожане, участвовала в товарищеском матче «Мост дружбы Саратов — Северная Осетия».

Как сообщила пресс-служба ДУМСО, подготовка к этому мероприятию шла долгое время. Его проведение в Республике Северная Осетия было поддержано и благословлено шейхом Хаджимурадом-хаджи Гацаловым, муфтием РСО-Алания.

В минувшую субботу, 23 августа, в товарищеском матче «Мост дружбы Саратов — Северная Осетия» принимали участие команда Саратовской Соборной мечети и команда села Эльхотово. Итоговый счет встречи 4:4.

Член Совета муфтиев ДУМ РФ, глава ДУМ Поволжья Мукаддас-хазрат Бибарсов и муфтий РСО-Алания шейх Хаджимурад-хаджи Гацалов отметили важность таких встреч для укрепления связей между единоверцами из разных регионов нашей страны, знакомства с традициями и обычаями народов.

По итогам визита в Северную Осетию команде Саратовской Соборной мечети был вручен кубок. Капитан команды Расим Магомедов поблагодарил принимающую сторону за оказанное гостеприимство и возможность провести матч «Мост дружбы Саратов — Северная Осетия».

24 августа саратовцы отправились в село Хазнидон, где проходила спартакиада «Эстафета мира и братства» в различных дисциплинах. Представители Саратовской Соборной мечети заняли третье место в беге «Эстафета 4 по 50 м».

Дальше путь саратовской команды лежал в Дагестан, где в эти дни она проводит серию товарищеских матчей в разных городах и населенных пунктах северокавказской республики.

«В конце текущей недели мы участвуем в футбольном турнире «Кубок Имама Шамиля», который состоится в Махачкале», — сказал Расим Магомедов.

Стоит отметить, команда Саратовской Соборной мечети — многонациональная, среди спортсменов — представители татарского, русского, казахского, узбекского, таджикского и дагестанских народов.