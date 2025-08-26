На военном полигоне под Саратовом отработал комплекс «Солнцепек»

На полигоне Саратовской области бойцы, готовящиеся к отправке в зону СВО, отработали применение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Как сообщает издание «Саратов 24», экипажи выполнили пристрелочный выстрел и залповую стрельбу термобарическими снарядами, поражающими цели на расстоянии до 6 километров на площади 40 000 м².

Командир роты Иван («Флот»), награжденный орденом Мужества за эвакуацию системы из-под обстрела, пояснил: «ТОС применяется для поддержки пехоты перед штурмом, уничтожая укрепления и технику».

Также были продемонстрированы навыки работы с БПЛА и FPV-дронами — ключевым инструментом современной спецоперации. После завершения курса военнослужащие отправляются в зону выполнения задач.