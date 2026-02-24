Команда юных спасателей завоевала первое место на региональных соревнованиях

В музее Главного управления МЧС России по Саратовской области состоялось торжественное награждение победителей региональных соревнований по спасательному спорту.

Команда Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса в составе Александры Анисимовой, Милины Сарайкиной, Михаила Королева, Александра Андрианова, Данила Соколовского и Михаила Карпушина завоевала первое место. Ребята получили диплом победителей и памятный вымпел.

Студенты соревновались в нескольких этапах: надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, подключение к пожарному автомобилю, бросание спасательного круга и конца Александрова в зону утопающего, проведение аварийно-спасательных работ при завалах, оказание первой помощи пострадавшему, а также работы на высоте. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Ольга Сергеева