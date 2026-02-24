Антонина Галяшкина возглавила фракцию «Единой России» в Саратовской областной Думе

Сегодня, 24 февраля, председатель комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина избрана руководителем фракции партии «Единая Россия» в Саратовской областной Думе.
Решение принято на заседании фракции.
Ранее ее кандидатура была одобрена Президиумом Регионального политического совета «Единой России» и согласована с Президиумом Генерального совета партии.
Антонина Галяшкина поблагодарила однопартийцев за оказанное доверие.