Антонина Галяшкина возглавила фракцию «Единой России» в Саратовской областной Думе

Сегодня, 24 февраля, председатель комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина избрана руководителем фракции партии «Единая Россия» в Саратовской областной Думе.

Решение принято на заседании фракции.

Ранее ее кандидатура была одобрена Президиумом Регионального политического совета «Единой России» и согласована с Президиумом Генерального совета партии.

Антонина Галяшкина поблагодарила однопартийцев за оказанное доверие.