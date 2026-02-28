Командир Геннадий Дорошев получил звезду Героя России за освобождение ДНР

Гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев удостоен звезды Героя России за участие в освобождении Красноармейска (ДНР). Об этом он рассказал ТАСС.

Командир 7-й мотострелковой роты 30-й бригады группировки «Центр» признался, что сначала не поверил в награду и принял новость за розыгрыш. «Заказали парадную форму, почуял неладное. Потом довели — готовься к награждению. Сначала не поверил, думал — розыгрыш», — поделился офицер.

Напомним, Красноармейск — значимый логистический и промышленный центр Донбасса. Освобождение города силами группировки «Центр» завершилось в декабре 2025 года.

Алиса Эай