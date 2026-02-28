В зоне СВО геройски погиб балашовский боец Александр Кривошеев

В Балашовском районе простились с участником специальной военной операции Александром Анатольевичем Кривошеевым.

В официальном некрологе сообщается, что боец родился 7 февраля 1984 года в Балашове, служил по контракту и погиб при выполнении боевых задач, до конца исполнив воинский долг.

Родным и близким погибшего выражаются глубокие соболезнования.

Напомним, СВО длится 5-й год. Похоронки на саратовских военных с фронтов приходят каждый день. Общее число погибших бойцов не сообщается властями. Сведения о пропавших без вести не публикуются.

Ольга Сергеева