Комитет охотхозяйства Саратова утвердил нормы добычи пушных животных на 3 месяца

В Саратовской области с субботы, 31 октября, вступают в силу ограничения по срокам промысла массовых видов пушной фауны.

Они будут действовать три месяца. Об этом сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Разрешённый период добычи зайца-русака, лисицы, енотовидной собаки и левобережной популяции корсака завершится 31 января 2027 года. Отстрел лисиц не ограничен количественно — за каждую особь охотникам положена денежная выплата по специальной областной программе. Для зайца установлена норма: две штуки в сутки и максимум десять за весь период.

Одновременно в регионе продолжается промысел бобра, ондатры, норки, куницы и хоря, а охотиться на барсука с 31 октября полностью запрещается. Любое несоблюдение лимитов, порядка обращения с охотничьим оружием или правил техники безопасности влечёт административное, уголовное либо гражданское наказание.

Получить официальные документы на отстрел граждане могут через личный кабинет портала госуслуг или лично в офисе ведомства на улице Университетской, 45/51. Заполненные бланки сведений о добытых животных охотники обязаны предоставить чиновникам в 20-дневный срок — лично или почтовым отправлением. Уточнить нюансы правил можно по телефону: 8 (8452) 51-38-47.