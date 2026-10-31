В Энгельсе полицейские задержали 15-летнего подростка за кражу самоката

15-летний школьник стал фигурантом уголовного дела о краже самоката. Об этом сообщили в МУ МВД России «Энгельсское».

В начале сентября в полицию нгельса обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что вечером оставила свой самокат около дома на улице Советской, а вернувшись через час, не обнаружила двухколёсный транспорт на прежнем месте. Материальный ущерб женщина оценила в 4 тысячи рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя — им оказался ранее не судимый школьник, проживающий в Энгельсе. В качестве меры пресечения подозреваемому избрали присмотр за несовершеннолетним.