Власти объяснили новый рост платежей ЖКХ в Саратовской области

В Комитете по государственному регулированию тарифов Саратовской области объяснили, почему суммы в квитанциях за коммунальные услуги продолжают расти.

По данным ведомства, причины объективные: удорожание энергоносителей, повышение зарплат сотрудников коммунального сектора, а также подорожание сырья и материалов. При этом чиновники напоминают, что правительство РФ ежегодно утверждает предельный индекс изменения платы — средний показатель для каждого региона, а областные власти со своей стороны стараются не допускать неоправданного роста и предоставляют меры социальной поддержки.

Однако, как показывают обсуждения в соцсетях, цифры в платёжках всё равно у многих вызывают вопросы. Пользователи в местных группах жалуются на «странные» суммы за общедомовые нужды и советуют друг другу «проверять каждую строчку». Эксперты с такой позицией согласны: значительную часть переплат можно устранить самостоятельно, не дожидаясь перерасчёта от управляющей компании.

Памятка: как законно сэкономить на ЖКУ

Передавайте показания вовремя и следите за поверкой. Если пропустить срок передачи данных, плату начнут считать по среднему или нормативу с повышающим коэффициентом. С 2026 года сведения о поверке счётчиков должны вноситься в систему «Аршин»: без записи показания могут признать недостоверными, и платить придётся по нормативу, что обычно дороже. Оформите перерасчёт за время отсутствия. Если вы уезжали дольше пяти дней подряд, можно обратиться за перерасчётом платы за воду, газ и водоотведение — при наличии подтверждающих документов. Проверьте квитанцию на лишние строки. Радиоточка, коллективная антенна, домашний телефон — за услуги, которыми вы не пользуетесь, можно не платить, если от них отказаться. Узнайте о льготах и субсидиях. Льготы положены отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, многодетные семьи и др.), а субсидия — тем, у кого расходы на ЖКУ превышают установленную долю дохода. Многие меры носят заявительный характер: автоматически их не назначают. Начните с малого в быту. Аэраторы на кранах и двухрежимный смывной бачок снижают расход воды на десятки кубометров в год, LED-лампы вместо ламп накаливания окупаются за несколько месяцев, а своевременная замена старого холодильника на энергоэффективный класс А++ сокращает расход электричества в 1,5–2 раза. По оценкам экспертов, только подготовка квартиры к отопительному сезону — проверка радиаторов, окон и дверей — снижает теплопотери и счета на 10–15%.

По вопросам тарифов в регионе можно проконсультироваться в Комитете госрегулирования по телефону 8 (8452) 26-27-99.

Ольга Сергеева