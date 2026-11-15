Президент Путин поздравил с 96-летием саратовского ветерана ВОВ и рыбака

Житель Аткарска Саратовской области Михаил Пчелинцев 14 ноября отметил 96-й день рождения.

Ветеран труда и труженик тыла получил официальные поздравления от президента Владимира Путина и губернатора Романа Бусаргина.

В годы Великой Отечественной войны будущий юбиляр трудился наравне со взрослыми. После службы в армии вернулся на малую родину и связал трудовую биографию с заводом «Ударник», где проработал до выхода на заслуженный отдых. Вместе с супругой он вырастил двоих сыновей; сегодня долгожитель окружён большой и заботливой семьёй — подрастают внуки и правнучка.

Несмотря на почтенный возраст, Михаил Иванович сохраняет бодрость духа: с удовольствием рыбачит и ухаживает за родным огородом. По словам близких, его жизненный путь служит достойным примером стойкости, а гостеприимный дом всегда открыт для родных.