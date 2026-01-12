Коммунальные службы продолжают расчищать города от снега

По поручению главы Саратова Михаила Исаева работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме.

В ликвидации последствий снегопада задействовано свыше 530 единиц специализированной техники. На особом контроле расчистка ключевых автомагистралей, пешеходных зон, подходов к остановочным павильонам.

В Энгельсе в течение дня комбинированные дорожные машины непрерывно сметают и сгребают снег, а также обрабатывают дороги противогололедными материалами. Это позволяет избежать накатов и гололедицы.

Правообладатели торговых центров, рынков, сетевых магазинов, нестационарных торговых объектов принимают меры по очистке прилегающих территорий от снега.

В этой работе участвует более 20 единиц техники и 180 человек, благодаря чему уже освобождено от снега около 18 тысяч квадратных метров территорий.

В Балаково на расчистке дорог задействовано 20 единиц специализированной техники. Сотрудники «Комбината благоустройства» трудятся круглосуточно.

Сегодня днем производились работы по расчистке тротуаров на улицах Коммунистической и Гагарина. Кроме того, уборка осуществлялась в островной, заканальной и центральной частях города.

Техника продолжает вывозить снег с территории Мировского моста. Коммунальщики также убирают пешеходные зоны и территории вокруг остановочных павильонов.

По информации администраций МО «Город Саратов», Энгельсского и Балаковского районов