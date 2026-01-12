В Саратове снегопад выявил проблему стихийных парковок

Пока коммунальные службы работают на пределе возможностей из-за сильных снегопадов, эффективности уборки снега мешают неправильно припаркованные автомобили.

Об этом в своем обращении заявила Елена Герчикова, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и благоустройству Общественной палаты Саратовской области.

«Кардинально улучшить ситуацию мешает одна проблема — машины, оставленные под запрещающими знаками и в неположенных местах», — отметила Герчикова. По её словам, из-за этого снегоуборочная техника не может качественно расчистить проезжую часть, что ведет к пробкам и сужению полос движения.

Она призвала водителей к взаимной ответственности: убирать автомобили с пути спецтехники и не лениться утром очищать от снега не только машину, но и пространство вокруг неё.

«Тогда работа служб станет в разы эффективнее, и любая непогода будет по силам нашему городу», — заключила представитель Общественной палаты.

Ольга Сергеева