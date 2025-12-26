Коммунальные тарифы в Саратовской области проиндексируют по минимуму

Комитет по тарифам Саратовской области утвердил график изменения тарифов на 2026 год.

В отличие от прошлых лет, повышение будет осуществляться в два этапа, — сообщили в мининформе региона.

Первая индексация, единая для всех регионов, начнется с 1 января и составит 1,7%. Это связано с изменением ставки НДС. Основное повышение запланировано с 1 октября, а не с июля, как это было ранее.

Согласно установленным правительством РФ предельным значениям, общий рост платежей за ЖКУ в Саратовской области в 2026 году не превысит 14,9% (1,7% с января и 11,1% с октября). Регион входит в шестерку субъектов ПФО с наименьшим увеличением тарифов.

Власти Саратовской области традиционно не используют право на дополнительное превышение лимитов, которое согласовывается с ФАС. Главной задачей регулирования остается сдерживание роста тарифов, обеспечение покрытия необходимых затрат поставщиков услуг и защита интересов жителей.

Ольга Сергеева