Мария Усова: О новой махинации противников развития Саратова

Уже рассказывала, в какие мошеннические схемы могут завлечь добросовестных саратовцев различные активисты, связанные с иноагентами/

Под благовидным предлогом в чатах и социальных сетях некие активисты организовали сбор средств на «защиту конституционных прав жителей города».

На самом деле это далеко от истины. И под красивыми словами вновь идёт заманивание людей на баррикады, против строительства школы там, где она необходима. Один из тех, кто в своё время повёлся на красивые лозунги, уже горько сожалеет о случившемся.

Саша Волков, полагаю, отговорил бы других вестись на подобные провокации, но сам уже боится выходить в социальные сети.

Чем грозит саратовцам новая махинация противников развития Саратова?

Как минимум тем, что деньги, которые они направляют со своих счетов этим активистам, могут пойти на противоправные действия. А это уже соучастие. И объяснить, что направляли-то вроде на что-то хорошее – не получится. Закон суров.

Большинство людей уже сказали своё слово за новую школу, за развитие общественных пространств. У тех, кто собирает деньги для иноагентов, осталось не так много приспешников.

Призываю всех быть бдительными и не совершать ошибок. А любить наш город и не позволять пособникам врагов нашей страны развивать свою противоправную деятельность.