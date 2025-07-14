Компания «Русавиапром» планирует возобновить авиастроение в Саратове

В Саратове планируют возродить авиастроение.

Власти региона прорабатывают проект восстановления авиационного производства. Для этого создано АО «СЗАТ» (Саратовский завод авиационной техники), которое займётся выпуском авиадвигателей, силовых установок и тренажёров для лётного состава. Гендиректором назначен Алексей Крюков — предприниматель, связанный с рядом авиационных активов в Новосибирске. Крюков является генеральным директором компании «Русавиапром». В СМИ его уже прозвали «хозяином неба».

Напомним, основанный в 1929 году как завод сельхозтехники, САЗ к 1937 году перешёл на выпуск самолётов. В годы войны здесь производили истребители Як-1 и Як-3, а позже — вертолёты Ми-4, реактивные МиГ-15 и пассажирские Як-40/42. В 1980-х на предприятии работало 30 тыс. человек.

После 1991 года завод пришёл в упадок: банкротство, вывод активов и демонтаж инфраструктуры привели к его ликвидации в 2012 году. Сейчас территория застроена жилыми и коммерческими объектами.

Перспективы нового масштабного проекта в деталях пока не раскрываются, но региональные власти уже уверенно заявляют о предстоящей разработке бизнес-плана.