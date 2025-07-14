Саратовская облдума готовится определить нового детского омбудсмена

Комитет Саратовской областной Думы по социальной политике на выездном заседании одобрил кандидатуру Юлии Васильевой на должность уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области.

Зампред областной Думы Роман Грибов отметил, что «Юлия Васильева соответствует всем необходимым требованиям к кандидату, обладает значительным опытом в сфере защиты прав и законных интересов детей на территории Саратовской области».

Решение о новом омбудсмене будет приниматься большинством голосов по итогам тайного голосования на заседании регионального парламента. Планируется, что до заседания кандидат проведет рабочие встречи с представителями фракций.

В случае утверждения Юлия Васильева сменит Татьяну Загороднюю на посту уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, — сообщает облдума.