Компенсации выплатят жителям власти Саратова за ущерб от атаки БПЛА

Власти Саратова организовали информационную поддержку жителям, чье имущество пострадало от удара беспилотников.

По поручению губернатора Романа Бусаргина представители администрации Заводского района провели встречу с жильцами дома, поврежденного 8 ноября.

В ходе встречи руководитель района Вячеслав Доронин обсудил с гражданами порядок получения компенсационных выплат и наметил план дальнейших действий. На базе администрации продолжает работать оперативный штаб, где принимают заявления и консультируют по вопросам оформления финансовой помощи.

Параллельно коммунальные службы и управляющая компания осуществляют работы по устранению последствий происшествия — специалисты проводят необходимые замеры, готовят материалы для замены оконных конструкций и фиксируют повреждения, включая ущерб, причиненный автомобилям.

Ольга Сергеева