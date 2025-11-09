Борис Шинчук прокомментировал СМИ массовую драку в центре Саратова

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук отреагировал на массовую драку в центре Саратова, указав на системный характер проблемы.
Он отметил, что инцидент произошёл рядом с алкогольным магазином, что требует усиления контроля за такими точками продаж и увеличения патрулирования в вечернее время.
Шинчук осудил попытки некоторых СМИ и политиков придать конфликту межнациональную окраску, призвав саратовцев к взвешенным оценкам и доверию только проверенным источникам информации.
Общественник подчеркнул необходимость совместного поиска решений данной проблемы.
Ольга Сергеева