Борис Шинчук прокомментировал СМИ массовую драку в центре Саратова

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук отреагировал на массовую драку в центре Саратова, указав на системный характер проблемы.

Он отметил, что инцидент произошёл рядом с алкогольным магазином, что требует усиления контроля за такими точками продаж и увеличения патрулирования в вечернее время.

Шинчук осудил попытки некоторых СМИ и политиков придать конфликту межнациональную окраску, призвав саратовцев к взвешенным оценкам и доверию только проверенным источникам информации.

Общественник подчеркнул необходимость совместного поиска решений данной проблемы.

Ольга Сергеева