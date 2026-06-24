Концерт «Диалог эпох» объединит музыку Брамса, Шостаковича и Пьяццоллы в Саратовской консерватории

28 июня в 14:00 в Большом зале Саратовской консерватории им. Собинова состоится камерный концерт «Диалог эпох».

Вечер будет посвящён музыке для виолончели и фортепиано и представит шедевры разных музыкальных миров — от романтической выразительности до яркой танцевальной экспрессии.

В программе прозвучат сонаты и миниатюры для виолончели, созданные такими выдающимися композиторами, как Иоганнес Брамс, Дмитрий Шостакович, Бела Барток и Астор Пьяццолла.

Исполнять произведения будут лауреат международных конкурсов Андрей Бараненко (фортепиано) и Дмитрий Ганенко (виолончель).

Мероприятие организовано в рамках Второго российского фестиваля юных виолончелистов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ольга Сергеева