В Саратовской области от удара молнии вечером сгорела дача

В городе Балаково молния уничтожила дачу, но пожарные спасли соседние постройки.

Вечером 23 июня огонь полностью уничтожил дачный дом, расположенный на территории СНТ «Химик-1».

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:22. На место происшествия незамедлительно были направлены два пожарных расчёта из ПСЧ-21 и ПСЧ-22.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев пламя удалось локализовать и потушить. Площадь пожара составила 6 квадратных метров — огонь успел уничтожить только одно строение. По данным районной администрации, причиной возгорания стали грозовые разряды (удар молнии). К счастью, во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Ольга Сергеева