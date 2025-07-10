Конфискат без маркировки будут передавать на благотворительность

Конфискат без маркировки смогут использовать в гуманитарных целях. Соответствующий закон принят Государственной Думой.

Напомним, что такой механизм уже был отработан на одежде и обуви. Сейчас его предлагают распространить и на остальные конфискованные немаркированные товары. Но если экспертиза покажет, что они небезопасные, их отправят на переработку или уничтожение.

Также существует список исключений. Это товары, предусматривающие особое регулирование: спиртосодержащие медицинские средства, алкоголь, табачная, никотинсодержащая, пищевая продукция и так далее.