Два военнослужащих из Саратова погибли на фронтах СВО

В Саратове почтили память погибших военнослужащих.

Администрация Саратова опубликовала официальное сообщение о гибели в ходе специальной военной операции двух жителей города – Сергея Корчагина и Михаила Дудникова.

В некрологе, размещённом на сайте городской администрации, выражены соболезнования семьям погибших от имени губернатора Саратовской области и мэра города. Подчёркивается, что оба военнослужащих выполняли свой долг с честью и мужеством.

Городские власти обещают оказать семьям всю необходимую поддержку.