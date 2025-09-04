Конфискованные боксёрские мешки и ткань отданы военным в Саратове

Партия контрафактных товаров и незадекларированных материалов, изъятых саратовскими таможенниками, была передана для нужд армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе досмотра транспортного средства инспекторы обнаружили 70 боксёрских мешков известных марок, на ввоз которых не было документов, а также 376 кг ткани фулл-лайкра.

По вступившему в силу судебному решению имущество было конфисковано и обращено в собственность государства, после чего его направили на обеспечение военнослужащих.