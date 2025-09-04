В Балакове автомобиль скорой помощи попал в аварию

Авария с участием машины неотложки случилась сегодня утром в Балакове. Инцидент произошел приблизительно в 8:00 на улице Чернышевского, недалеко от дома №104.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Луидор», принадлежащий службе скорой медицинской помощи, под управлением 56-летнего водителя и легковая «Лада Гранта», за рулём которой находился 41-летний мужчина.

Вследствие столкновения была госпитализирована 51-летняя женщина, находившаяся в салоне специализированного транспорта. На данный момент устанавливается, была ли это сотрудница медицинской службы или пациентка, а также все детали случившегося.