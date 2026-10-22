Конфликт из-за собак в Саратове закончился дракой с травмами от «ПУ-3»

В Саратове конфликт из-за домашних собак закончился уголовным делом.

В полицию обратился 62-летний житель посёлка Солнечный: около дома по улице Бардина неизвестный нанёс ему телесные повреждения, используя пусковое устройство «ПУ-3». По данным медиков, пострадавший получил травмы шеи и щеки.

Участковый доставил в отдел полиции 54-летнего жителя соседнего дома. По предварительной версии, конфликт между мужчинами произошёл из-за домашних питомцев — якобы собака одного из них покусала собаку другого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», рассказали в УМВД области. Ранее был утверждён обвинительный акт в отношении 63-летнего жителя Екатериновского района, обвиняемого в незаконном переоборудовании и жестоком обращении с животным.