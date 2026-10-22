Почти каждый десятый житель региона является самозанятым

В Саратовской области число граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), превысило 220 тысяч человек.

За шесть лет действия режима совокупный доход самозанятых составил более 106 млрд рублей, в бюджет уплачено более 4,2 млрд рублей. Такой результат объясняется удобством режима: регистрация занимает несколько минут, отчётность не требуется, налог рассчитывается автоматически в приложении «Мой налог», а ставки составляют 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП.

Самозанятые развивают разные направления — от услуг и авторского производства до грузоперевозок и доставки. Воспользоваться режимом могут физлица и ИП без наёмных работников с доходом до 2,4 млн рублей в год. Подробности — на сайте ФНС в разделе «Налог на профессиональный доход».