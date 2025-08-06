Контрактники из Саратовской области погибли в ходе СВО

В Саратовской области подтвердили гибель троих местных жителей, участвовавших в специальной военной операции. Соответствующая информация поступила из администраций районов региона.

Известно, что среди погибших — Валерий Калашников из Екатериновского района и Анатолий Глухов из Энгельсского района. Подробности их биографии и обстоятельства гибели не уточняются.

Также в Новых Бурасах сообщили о смерти контрактника Олега Жукова, служившего стрелком-сапёром. Мужчина 1969 года рождения погиб 25 июля. Он подписал контракт с Министерством обороны РФ в июне прошлого года.

На данный момент дополнительная информация о погибших не раскрывается.