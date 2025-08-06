В Волжский государственный университет водного транспорта поступили 17 балаковских речников

Опубликованы результаты вступительных испытаний, состоявшихся в июле в Балаково. Как сообщил телеграм-канал «Помощники Панкова», 17 выпускников Грибановского техникума успешно сдали экзамены и стали студентами крупнейшего транспортного вуза Поволжья.

Ребята выбрали очную и заочную формы обучения по наиболее перспективным и востребованным в нашей области специальностям:

судовождение

эксплуатация судовых энергетических установок

эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

водные пути, порты и гидротехнические сооружения

инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта

Напомним, речное училище в Балаково возрождено по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он также помог возобновить пассажирские перевозки по Волге.

В составе экипажей скоростных «Валдаев» уже есть молодые балаковские речники. Один из них – матрос Данила Тимергалиев – в числе поступивших в транспортный вуз.

Добиться реализации ещё одной инициативы помог депутат Госдумы Николай Панков. Грибановский техникум стал филиалом Волжского университета водного транспорта. Поэтому высшее образование ребята получат, не уезжая из родного Балаково.