Коронавирус не сдает позиции: в Саратовской области растет заболеваемость COVID-19

За неделю в области выявили 137 случаев коронавируса, что на 13% больше, чем ранее. Вместе с ростом ОРВИ это формирует сложную эпидемиологическую картину в регионе.

В Саратовской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю ноября выявлено 137 новых случаев COVID-19, что на 13,2% больше показателей предыдущей семидневки.

Специалисты Роспотребнадзора связывают это с общим эпидподъемом сезонных заболеваний. Параллельно зарегистрировано более 14 тысяч случаев ОРВИ, рост составил 12,8%. В ведомстве напоминают о простых мерах защиты: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности и избегать мест скопления людей.

Также врачи советуют уделять внимание здоровому образу жизни — полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе и сбалансированному питанию. При необходимости после консультации со специалистом можно использовать препараты для поддержки иммунитета.

Алика Толоконникова