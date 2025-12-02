В Саратовской области расширяют налоговые льготы для крупных инвесторов

Власти Саратовской области готовят новый пакет мер для привлечения стратегических инвесторов. Регион, уже ставший одной из привлекательных площадок для бизнеса, намерен закрепить успех за счёт дополнительных стимулов, которые часто являются решающими при выборе локации для крупных проектов.

Одно из ключевых нововведений — законопроект о расширении налоговых льгот для резидентов индустриальных парков. Для инвесторов, готовых вложить не менее 10 млрд рублей, предложено увеличить срок льготы по налогу на имущество с 5 до 10 лет, а также ввести освобождение от уплаты транспортного налога.

Эти меры призваны создать максимально комфортные и долгосрочные условия для реализации масштабных проектов, таких как в начинающем работу Столыпинском индустриальном парке, и закрепить за областью статус приоритетного региона для инвестиций.

Алика Толоконникова