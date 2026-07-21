Саратовский Парк покорителей космоса помогает верить в себя

Парк покорителей космоса под Саратовом лечит души и учит не бояться падать.

В новом выпуске спецпроекта на радио «Комсомольская правда в Саратове» — разговор, после которого хочется смотреть вверх. Гостями студии стали те, кто ежедневно превращает место гагаринского приземления в точку личной силы для тысяч людей.

Эфир получился не просто интервью, а настоящей исповедью о том, как соприкосновение с историей меняет внутренний компас. Организатор экскурсий Станислава Беликовская и заведующий отделом культурно-просветительских мероприятий Андрей Денисов приоткрыли закулисье Парка покровителей космоса — пространства, где даже бетон хранит память о первом шаге человечества за пределы Земли.

Ведущие и гости сошлись во мнении: главное чудо этого места — не в макетах ракет, а в людях. Здесь на каждой экскурсии случается маленькая магия: кто-то впервые позволяет себе мечтать, кто-то находит ответы на вопросы, которые годами носил в себе, а кто-то просто учится дышать полной грудью на той самой земле, где 12 апреля 1961 года всё изменилось навсегда.

Особый нерв разговора — тема ошибок. Беликовская и Денисов откровенно рассуждают о том, что путь к звёздам никогда не был прямым. И именно умение падать и подниматься, по их мнению, роднит космических первопроходцев с каждым из нас. Слушатели узнают, какие маршруты парка «зажигают внутренний свет» и почему даже сухой исторический факт в устах этих экспертов звучит как личное открытие.

Если вы не застали эфир в прямом включении, то полная версия программы уже ждёт вас в канале «Комсомолки» ВКонтакте. Надевайте наушники и готовьтесь к путешествию в место, где прошлое обнимает будущее, а обычные люди уходят с экскурсии немного космонавтами.

Ольга Сергеева