Депутат Мария Усова поблагодарила саратовских активистов за регулярную помощь бойцам СВО

В Саратовской области развернулось поистине народное производство помощи для бойцов СВО.

О том, как обычные сельские женщины становятся главным тыловым ресурсом, рассказала депутат облдумы и медиа-лидер региона Мария Усова.

Тишина в цехах звучит иначе, когда каждый стежок маскировочной сети спасает чью-то жизнь, а каждый пакет с сухарями — это привет из дома за тысячи километров.

Региональный координатор «Женского движения Единой России» Мария Усова поделилась деталями непрерывной благотворительной миссии, которая объединила тысячи жительниц губернии.

По словам парламентария, вклад волонтёров невозможно переоценить: они стали не просто сборщиками гуманитарки, а настоящими хранительницами фронтового быта. В то время как одни дни и ночи напролёт плетут маскировку, превращая обычные нити в щит от вражеских дронов, другие работают над тем, что бойцы называют «набором выживания».

Особый трепет вызывает инициатива из глубинки — Аткарского района. Местные активистки Даниловского сельского Дома культуры нашли свой способ говорить «спасибо» защитникам. Они сушат сухари из только что испечённого хлеба и мастерят «сухой душ» — гениальное изобретение, которое в окопных условиях позволяет солдату чувствовать себя человеком: просто добавь воды, и гигиеническая процедура готова.

«Эти женщины не ждут слов благодарности. Они просто знают: их труд — это тепло родного очага, которое согревает бойцов даже в промозглых окопах», — подчеркнула Усова.

Масштаб этой работы — не просто статистика коробок с гуманитаркой. Это ежедневный подвиг матерей, жён и сестёр, которые плетут, сушат, упаковывают и отправляют надежду. Их самоотверженность уже стала легендой, а география помощи расширяется с каждым днём.

Ольга Сергеева