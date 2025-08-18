Котельная на Шелковичной прошла проверку к зиме

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Саратова Алексей Сидоров проверил готовность к отопительному периоду котельной, расположенной по адресу: улица Шелковичная, 186.

Как сообщили в мэрии, в котельной функционирует 4 котла различной мощности, которые позволяют обеспечивать теплом более 45 абонентов, включая жилые дома, объекты социальной сферы и пр.

При подготовке к предстоящему отопительному сезону были проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности работы котельной. В частности, осуществлено доутепление труб теплоносителя, что позволит минимизировать теплопотери и обеспечить стабильное теплоснабжение в зимний период. Также был заменен ввод холодного водоснабжения, что будет способствовать повышению надежности водоснабжения и функциональности всей системы.

Помимо этого, компанией ООО «ТЭГК» был полностью заменен участок теплотрассы, протяженностью 200 м, обеспечивающий теплоснабжением детский сад №221 и многоквартирные дома №200 и №202 по ул. Шелковичная.

«На данный момент котельная полностью готова к отопительному сезону и обеспечивать жителей необходимым теплом, что является приоритетной задачей для жилищно-коммунального хозяйства города», — отметил Алексей Сидоров.