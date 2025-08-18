Саратовцы отправили гуманитарный груз на Курское направление

Благодаря общим усилиям неравнодушных жителей Саратовской области на минувшей неделе успешно состоялся гуманитарный рейс на Курское направление.

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» вместе с образовательными учреждениями Заводского района г.Саратова, волонтерскими группами Саратовской области, общественными организациями и трудовыми коллективами откликнулись на просьбы наших бойцов о помощи. Общими усилиями было собрано все необходимое в госпиталь г. Курска: средства личной гигиены, бытовая химия, одежда, обувь, инвалидные коляски, костыли. Также, в госпиталь от храма «Нечаянная радость» переданы иконы Господь Вседержитель.

«Передан гуманитарный груз на несколько подразделений бойцам-десантникам, морпехам, штурмовикам. Своевременно доставлено все, о чем просили бойцы: маскировочные сети, противотепловизионные одеяла и пончо, маскировочные костюмы «Леший», тактическая медицина, рации, средства личной гигиены, медицинские препараты, эвакуационная тележка, готовая еда для быстрого питания собственного приготовления (борщ, супы, каши мясные, омлеты, сухари), матрасы, подушки, домашние гостинцы и приветы с малой Родины.

В сборе гуманитарного груза приняли активное участие: «Женское движение Единой России» Саратовской области, учащиеся, родители и педагоги Лицея N 15, школы N 43 и детского сада N 247″, команда «Петровские Золушки», г. Петровск, группа «Вместе до Победы» г. Саратов, ТСН «Рассвет» г. Саратов, коллектив «Профстиль Спецодежда» г. Саратов, неравнодушные жители Краснокутского, Энгельсского, Петровского и Красноармейского районов.

В волонтерском штабе г. Красноармейска весь груз был сформирован, упакован и распределён на все подразделения. Особую гуманитарную миссию по доставке груза успешно совершили волонтеры Красноармейского района», — рассказала куратор волонтерского движения в Красноармейском районе @Екатерина Котельникова.

«Я очень признательна, что наши однопартийцы, да и все жители Саратовской области откликаются на призыв о помощи, что наши граждане от мала до велика участвуют в сборе гуманитарных грузов: для бойцов в зоне спецоперации. Вместе мы продолжаем поддерживать наших защитников. Этот шаг – еще одно подтверждение того, как важно для нас заботиться о тех, кто ежедневно отдает свои силы, обеспечивая безопасность нашей Родины. Мы гордимся тем, что можем быть частью этого общего дела», — отметила региональный координатор проекта «Женское движение Единой России», депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России».