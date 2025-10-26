Краеведческий музей Пугачева открыл выставку о героях-мусульманах

Выставка «Свет памяти: Героика Великой Отечественной войны в мусульманских народах России» открылась 25 октября 2025 года в Краеведческом музее Пугачева.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, торжественное мероприятие посетили как местные жители, так и гости из других районов. В открытии экспозиции приняли участие также муфтий региона Расим-хазрат Кузяхметов и глава Пугачевского района Алексей Янин.

Напомним, выставка организуется ДУМ Саратовской области при поддержке благотворительного фонда «Юмарт» в рамках мероприятий в честь 80-летия Великой победы и Года защитника Отечества. Впервые проект стартовал в апреле 2025 года в Саратове, после чего экспозиция отправилась в путешествие по районам области, чтобы как можно больше ее жителей смогли узнать о мусульманских страницах истории ВОВ.

Выступая перед посетителями, Расим-хазрат Кузяхметов напомнил, что Россия всегда была и будет многонациональной и многоконфессиональной страной, и ее жители, представители разных народов, будут вставать на защиту Родины плечом к плечу. В свою очередь глава района Алексей Янин отметил бесценность подвига советского солдата и поблагодарил Духовное управление мусульман за вклад в сохранении этой памяти для последующих поколений.

Выставка о мусульманах-героях ВОВ продлится в Краеведческом музее до 28 октября. Экспозицию посетят как школьники, так и взрослые.

Стоит отметить, что в этот день муфтий ДУМСО также побывал в Соборной мечети Пугачева, где провел пятничную проповедь о столпах Ислама и имана и об отношениях мусульманина с другими людьми, после чего встретился с прихожанами.

Подготовила Наталья Мерайеф