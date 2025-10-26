В СФР саратовцам рассказали о праве досрочного выхода на пенсию в 2025 году

В Социальном фонде России проинформировали граждан Саратовской области о наличии у них права на досрочное назначение пенсии.

Эта льгота касается водителей, занятых на пассажирских перевозках в городском общественном транспорте — автобусах, троллейбусах и трамваях, при условии работы на регулярных маршрутах.

По данным ведомства, такой возможностью в регионе уже воспользовались шестьсот человек. Примечательно, что 195 из них, выйдя на заслуженный отдых, продолжили свою трудовую деятельность.

Условия для досрочного прекращения работы установлены следующие: мужчины могут стать пенсионерами с 55 лет, а женщины — по достижении 50-летнего возраста.

Напомним, для многодетных матерей в России предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, причем возраст выхода напрямую зависит от количества детей. Так, женщины, воспитавшие троих детей, получают право на пенсию в 57 лет. Если у матери четверо детей, этот возраст снижается до 56 лет. А для матерей пяти и более детей пенсия по старости назначается досрочно — уже в 50 лет.

Отдельная льгота предусмотрена для матерей детей-инвалидов. Чтобы получить право выйти на пенсию в 50 лет, необходимо воспитать ребенка до достижения им как минимум восьмилетнего возраста.

Ольга Сергеева