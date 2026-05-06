Красноармейцы активно предлагают внедрить новые специальности для местного колледжа

На недавних встречах с депутатом Госдумы Николаем Панковым жители Красноармейского района подняли важный вопрос о нехватке cпециальностей в колледже.
Многие выпускники не хотят уезжать из родных мест, но выбор профессий ограничен.
Николай Панков рассказал, как сам начинал путь с Марксовского техникума механизации сельского хозяйства. Он подчеркнул, что рабочие специальности всегда ценятся. Депутат предложил жителям самостоятельно определить, какие наиболее востребованы в сельскохозяйственном районе.
«Мы хотим, чтобы наши дети возвращались в наши сёла, чтобы Красноармейский район развивался», — с такими словами обратились жители на встрече в сёлах района.
Николай Панков уже переговорил с министерством образования области. Все предложения жителей переданы для анализа и включения в план развития колледжа.
