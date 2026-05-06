Саратовского ликвидатора катастрофы на Чернобыльской АЭС лишили положенной пенсии

В Аркадакском районе чернобылец через прокуратуру вернул себе вторую пенсию.

Участие в ликвидации последствий одной из самых страшных техногенных катастроф прошлого века едва не обернулось для пожилого жителя Аркадакского района финансовыми потерями. Восстановить справедливость помогло вмешательство надзорного ведомства.

Как сообщили в прокуратуре региона, 74-летний мужчина является инвалидом третьей группы. В 1987 году он принимал непосредственное участие в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, что повлекло за собой ряд заболеваний. В 2017 году ему оформили две пенсии: страховую по старости и по инвалидности.

Однако в сентябре 2025 года пенсионный орган принял решение прекратить одновременную выплату обеих пенсий. Причина — якобы установленная группа инвалидности не даёт на это права. В итоге ежемесячные поступления ликвидатора сократились более чем на 17 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление в отделение Социального фонда России по Саратовской области. Надзорное ведомство добилось повторного медицинского освидетельствования. Причина инвалидности была скорректирована, и право на получение двойной пенсии восстановлено в полном объёме.

Ольга Сергеева