Красноармейск проводит в последний путь бойца СВО Алексея Мушкатерова

В Саратовской области приходят новые скорбные известия с фронтов.

На 26 января назначена церемония прощания с жителем Красноармейского района Алексеем Мушкатеровым, участником специальной военной операции.

Информацию о его гибели распространил районный волонтёрский штаб.

Глава региона в официальном обращении выразил слова поддержки и сочувствия родным и друзьям павшего военнослужащего. Губернатор отметил героизм Алексея Мушкатерова, выполнившего свой долг ценой жизни.

Траурные мероприятия состоятся в Красноармейске. После этого герой будет предан земле на территории нового городского погоста. Его имя займёт место в печальном списке земляков, которых область проводила с воинскими почестями.

Ольга Сергеева