Школьники Татищево осваивают лазертаг и военную подготовку

Татищевское казачье общество совместно с тренерами военно-патриотического клуба Федерации армейской тактической стрельбы «Воин Поволжья» для школьников провели тренировку по лазертагу.

Ребята не только познакомились с оборудованием, правилами игры, но и попробовали несколько сценариев и тактик ведения игры.

Параллельно прошли занятия по инженерной подготовке. Программа включала знакомство с устройством и характеристиками мин различных типов, порядок их поиска и действия при их обнаружении.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», мероприятия прошли в рамках проектов, поддержанных грантами правительства области.

Подготовила Ольга Сергеева