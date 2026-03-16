Красноармейский пряник стал самым любимым саратовским сувениром

Путешественники, ищущие аутентичный гастрономический сувенир из Саратовской области, теперь могут обратить внимание на красноармейский пряник.

Это лакомство, приготовленное по старинным семейным рецептам, передаваемым из поколения в поколение, обладает узнаваемым вкусом меда и теплых специй с особой местной ноткой. Об этом сообщает Туристский Информационный Центр Саратовской области.

Пряники украшают традиционными узорами или региональной символикой, что делает их не только вкусным, но и красивым подарком.

Приобрести подарочные пряники можно по адресам:

— Издательство «Волга» (Набережная Космонавтов, 7а)

— Палата ремёсел (ул. Большая Казачья, 8)

— Магазин «Саратов на Волге» (ул. Лермонтова, 7)

— На локальных ярмарках и фестивалях

